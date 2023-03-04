Ersan Şen, “İYİ Parti teklif ederse aday olur musunuz?” sorusuna, “Canımız feda, kanımız feda. Tereddütsüz… Karşılık varsa, yüce millet istiyorsa, karşılıksız bırakmayız. Millet çoban ateşini yakarsa uzak durmayız” yanıtını verdi.

Habertürk TV'deki 'Olaylar ve Görüşler' programının canlı yayınında konuşan hukuk profesörü Ersan Şen, İYİ Parti’den talep gelmesi durumunda aday olabileceğini, görevden kaçmayacağını söyledi.

Millet İttifakı’nda 5 liderin uzlaşısına rağmen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığını kabul etmeyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e, Prof. Dr. Ersan Şen’den çağrı geldi.

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