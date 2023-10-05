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“Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve tüm Türk Dünyası’nın haklarını her platformda başarı ile savunan; ömrünü Türk Dünyası’na hizmete adayan can Azerbaycan Milletvekili Ganire Pashayeva’nın erken vefatı hepimizi büyük üzüntüye boğmuştur.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Azerbaycan-Kıbrıs Dostluk Cemiyeti tarafından düzenlenen Ganire Pashayeva’yı anma etkinliğine gönderdiği mesajda şunları kaydetti:

Bir sivil daha tutuklandı!

Bir sivil daha tutuklandı!

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