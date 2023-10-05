Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Azerbaycan-Kıbrıs Dostluk Cemiyeti tarafından düzenlenen Ganire Pashayeva’yı anma etkinliğine gönderdiği mesajda şunları kaydetti:
“Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve tüm Türk Dünyası’nın haklarını her platformda başarı ile savunan; ömrünü Türk Dünyası’na hizmete adayan can Azerbaycan Milletvekili Ganire Pashayeva’nın erken vefatı hepimizi büyük üzüntüye boğmuştur.
Ganire Pashayeva’nın Türk Dünyası’na değerli hizmetleri daima hatırlanacaktır. Mekanı cennet olsun.”