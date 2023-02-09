Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu KKTC makamlarına Türkiye’nin zor günlerinde verdikleri destek için teşekkür etti. KKTC’nin de ülkede 7 gün yas ilan ederek Türkiye’nin yanında olduğunu gösterdiğini ifade eden Çavuşoğlu, KKTC’nin Arama Kurtarma ve sivil savunma ekiplerinin hemen sahada çalışmaya başladığını söyledi.

Depremde Kıbrıslı Türklere hayatını kaybedenlere başsağlığı yararlılara acil şifalar diledi. Adıyaman ve Hayat Kırıkhan’da enkaz altında buluannlardan güzel haber almayı umut ettiğini dualarının enkaz altında bulunan herkes için olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da basın toplantısında şunları söyledi: KKTC bir Türk Devletidir. Her Kıbrıs Türkünün kalbi anavatan ile birlikte atmaktadır. Zor zamanlarında Türkiye’nin yanında olmak için burdayım. KKTC’den çocuklarımızın bulunduğu Adıyaman’daki otel enkazındaki çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir. Tüm kapasitemizi zorlayarak var gücümüzle destek sağlamaya çalışmaktayız. Kıbrıs Türkü olmadan Türkiye Cumhuriyeti olmaz, Türkiye Cumhuriyeti olmadan Kıbrıs Türkü olmaz. Şu ana kadar 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.. Sabah saatlerinde orada bulunan Ankara’daki Büyükelçimiz ile konuştum. Halen otel enkazı altında 80 kişinin olduğu bilgisini aldım. Bizim ekibimiz 38 kişi idi. Çalışmalar devam ediyor. Sivil Savunma ekibimiz de orada. İnşallah mucizevi haberler alırız.

KKTC olarak deprem haberi gelir gelmez acil şekilde kriz masası oluşturduk. Bölgede ihtiyaç olan dış mekan ısıtıcıları, kışlık giyim, uydu haberleşme gibi ekipmanları hazırlayıp hızlıca 45 tırla gönderdik. Bunun yanında vinç, kaynak makinesi ve ağır iş makinesinin bulunduğu gemimiz gönderildi. Sivil savunma ekibi, 100’ün üzerinde arama kurtarma ekibi ve 50 sağlık ekibimiz gönderildi. Adadan ayrıca askerlerimiz de gönderilmiştir.

Turkcel ve Telsim üzerinden gönderilen 64 bin 100 kısa sms ile 1,5 milyon tl toplandı. KKTC’den çok sayıda kişi, dernek ve firma depremzedeler için yardım topladı.

Kooperatif Merkez Bankası’nda açılan hesap ile 7 milyon tl yardım toplandı. Bu kampanya halen devam etmektedir. Bizler her zaman olduğu gibi Anavatan Türkiye’nin yanındayız. Depremde hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum