Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, bir web TV'ye önemli açıklamalar yaptı.

Bakan Ertuğruloğlu, "Esas yapılması gereken; dış politikada sağlamız. Dış politikada egemen eşitlik temeline oturtulan bir politikamız var. Gelecek, yeni bir ortaklık kurma değil, komşu devletler olarak yaşamadır. Bu kadar basittir" ifadelerini kullandı.

"Sorun iç politikadır" diyen Bakan Ertuğruloğlu, açıklamasına şöyle devam etti:

"Halkın, politikacıya, siyasete, devlete olan güvenini, bakış açısını çok daha olumlu hale getirme becerisidir. Bu da temiz bir politika gerektirir. Bunu yapmak mecburiyetindeyiz. Burada da sorumluluk herkese düşer..."