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“Erzurum ilimizin Pasinler ilçesinde saat 04.30’da meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.”

AFAD’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

Mersin’de evde tüp patladı: Bir ölü

Mersin’de evde tüp patladı: Bir ölü

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Türkiye saati ile 04.30’da merkez üssü Erzurum ’un Pasinler ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

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