GÜNDEM KIBRIS ÖZEL HABER

Kıbrıs Yaban Hayat Araştırma Enstitüsü ekipleri, Karpaz Yarımadası’nda yaptıkları arazi çalışmaları sırasında en az 14 eşeğin yakın mesafeden vurularak öldürüldüğünü tespit etti. Kıbrıs’ın simgesi olarak kabul edilen eşeklerin öldürülmesi, ülkede infiale yol açtı ve tepkiler ardı ardına geldi.

Konuyla ilgili olarak Gündem Kıbrıs’a konuşan, Yenierenköy Dipkarpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı, yaşanan vahim olayın planlanarak yapılmış bir eylem olduğunu düşündüğünü söyledi. Bakırcı, “Olay çok üzücü bir olay. Bir çiftçinin tarlasına bahçesine girdi diye bir olay olmuş olsaydı sinir anı olarak düşünülebilirdi. Ama 14 eşek planlanarak katledildi. 1 kişi olduğunu düşünmüyorum. 3-4-5 kişi vurdu diye düşünüyorum ben. Polis delil bulamadı. Polis ile de konuştum. Boş kovan da bulunamadı toparlanmış. Çok üzücü bir olay. Bunlar da bir can ekosistemin bir parçası. Dipkaraz’dan Kumyalı’ya kadar dağınık halde çok eşek var. Trafik kazalarına da sebep oluyorlar, üreticilerin ürünlerini de talan ediyorlar. Ama bu bizim suçumuz. Bölgenin sembollerini korunaklı bir ortamda tutmayı ve güven içerisinde yaşamalarını sağlayamadık” dedi.

Konuşmasının devamında Bakırcı, “2014’te Çevre bakanıyken bir proje ortaya koyduk bu konuda ve bölgedeki eşeklerin korunması adına girişimler başlatarak, finansmanı Türkiye Cumhuriyeti tarafından sağlanan bir projenin ilk adımını attık. Birinci adım bariyerlerin çekilmesi ve alanın bölünmesi, ikinci adım eşeklerin tek tek sayılarak taşınması, eşeklerin sayılarının belirlendikten sonra kısırlaştırma yapılarak sayının kontrol atında tutulmasıydı. Üçüncü etapta ise o bölgenin kendi sermayesini oluşturarak o alanın siyasetten uzak kendi kendine yaşamasıydı. Biz o dönem oranın Bariyerleri çekerek birinci etabı tamamladık. Ama sonraki aşamaları ne yazık ki yapamadık” ifadelerini kullandı.

“1.5 YIL ÖNCE PROTOKOL İMZALANDI. BUNU ÇÖZECEK OLAN SİYASİ İRADEDİR”

Bakırcı, Karpaz bölgesinde yaşayan eşeklerin koruma altına alınmasıyla ilgili 1.5 yıl önce Taşkent Doğa Parkı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ve Yenierenköy Dipkarpaz Belediyesi arasında bir protokol imzalandığını kaydederek, “1.5 yıl önce Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve Taşkent Doğa Parkı Yöneticisi Kemal Basat ile konuştuk. Bir protokol yapalım dedik. Bu işte bilinçli bir girişim olması gerekiyor. Taşkent Doğa Parkı ve veterinerler, Siyasi ayakta bakanlığın müdahil olması gerekiyor kaynak ayrılması gerekir. Saha da elemana ihtiyaç var. Belediye olarak araç ve iş gücünü de biz sağlayalım dedik. 2023 yılı Ağustos ayında protokol yapıldı. Protokolün yapılmasının üzerinden bir buçuk yıl geçti. Kemal bey ile sürekli konuşuyoruz ancak sponsorluk konusunda yaşanan sıkıntılardan dolayı bir türlü başlayamadık. Eğer bu proje başlamış olsaydı belki bu olay yaşanmayacaktı. Belki bu kötü olay bu işin ilk adımını atmamıza vesile olur. Bunlar yapılmazsa eşeklerin can güvenliği olmayacak. Trafikte de olmayacak. Geceleri sıkıntı oluyor kazalara sebebiyet veriyorlar. Ekonomik olarak da ekincikle uğraşan insanların ekinleri talan oluyor. Bunu çözecek olan siyasi iradedir. Bugüne kadar görmedik ancak belki bu olay vesile olur diye umut ediyorum” dedi.