CTP ve El-Sen’den Birlikte Hareket Etme Kararı CTP ve El-Sen’den Birlikte Hareket Etme Kararı

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, Avukat Akan Kürşat'ın tutuklanma ve yargı sürecine ilişkin yarın saat 11.00'da basın toplantısı gerçekleştirecek. 

Toplantı, Barolar Birliği Merkez Binasında gerçekleştirilecek. 