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Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, Avukat Akan Kürşat'ın tutuklanma ve yargı sürecine ilişkin yarın saat 11.00'da basın toplantısı gerçekleştirecek.

CTP ve El-Sen’den Birlikte Hareket Etme Kararı

CTP ve El-Sen’den Birlikte Hareket Etme Kararı

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