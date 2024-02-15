Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, Avukat Akan Kürşat'ın tutuklanma ve yargı sürecine ilişkin yarın saat 11.00'da basın toplantısı gerçekleştirecek.
Toplantı, Barolar Birliği Merkez Binasında gerçekleştirilecek.
Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, Avukat Akan Kürşat'ın tutuklanma ve yargı sürecine ilişkin yarın saat 11.00'da basın toplantısı gerçekleştirecek.
Toplantı, Barolar Birliği Merkez Binasında gerçekleştirilecek.
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