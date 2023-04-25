Yargıtay 2. Hukuk Dairesi heyeti tarafından eşinin şişmanlığıyla alay ettiği öne sürülen E. T.'nin ağır kusurlu olduğuna hükmedildi. Kararın gerekçesinde "kadın yararına uygun miktarda maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi gerektiği"ne yer verildi.

'ŞİŞMANLIĞIMLA ALAY ETTİ' İDDİASI

Sabah'ta yer alan habere göre; Zonguldak'ta yaşayan A.K. ve E.T., aralarındaki geçimsizlik nedeniyle yerel mahkemeye başvurarak boşanmak istediklerini belirtti. A.K., kocası E.T.'nin kendisine "oğlum", "popon sepet gibi" diyerek şişmanlığıyla alay ettiğini iddia etti. E.T. iddiaları reddetse de mahkeme, A.K. ve E.T.'nin eşit kusurlu olduğuna hükmederek, A.K.'nin tedbir ve yoksulluk nafakası talebini reddetti.

"ERKEK AĞIR KUSURLU"

Temyize giden dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi heyeti, ilk derece mahkemesinin verdiği kararı bozarak erkeğin ağır kusurlu olduğuna, kadın yararına tedbir ve yoksulluk nafakasına hükmedilmesi gerektiğine karar verdi. Kararın gerekçesinde şu ifadelere yer verildi:

"Boşanmaya sebep olan olaylarda erkeğin ağır kusurlu olduğunun kabulü gerekir. Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kadın en azından eşinin maddi desteğini yitirmiş olup, bu vakıalar aynı zamanda kişilik haklarına saldırı niteliğindedir. Kadın yararına maddi ve manevi tazminat koşulları gerçekleşmiş olup, tarafların sosyal ve ekonomik durumları, tazminata esas olan fiilin ağırlığı ile hakkaniyet kuralları dikkate alınarak kadın yararına uygun miktarda maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken, hatalı kusur belirlemesinin sonucu olarak bu isteklerin reddi doğru görülmemiştir."

Daire heyeti, ilk derece mahkemesinin verdiği hükümlerin bozulmasına karar verdi.