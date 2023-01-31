Batman'da kömürlükte ölü bulanan Adara Arslan'ı babası Ömer Faruk Arslan'ın öldürdüğü ortaya çıktı.

Yapılan değerlendirmelerde eşi M.A.'nın yaklaşık 4 ay önce akrabası da olan Ömer Faruk Arslan'a boşanma davası açtığı ve Batman'a ailesinin yanına geldiği belirlendi.

EŞİNİN AKRABALARIYLA KAVGA ETMİŞ

Kente gelen Arslan'ın, eşinin yakınlarıyla kavga ettiği tespit edildi.

Bu olayın ardından İstanbul'a giden Arslan’ın yaklaşık 2 hafta önce tekrar Batman'a gelip, ablasının yanında kalmaya başladığı, kızını görmek istediği saptandı.

Akrabaları aracılığıyla 7 yaşındaki Adara’nın, pazar günü babasına teslim edildiği belirlendi.

SORGUDA İTİRAF ETTİ

Emniyetteki sorgusunda Ömer Faruk Arslan, pazar günü kızıyla gezdikten sonra saat 23.00 sıralarında ablasının evinin yanındaki kömürlüğe götürdüğünü, burada boşanma aşamasındaki eşi M.A.'ya acı çektirmek için kızını boğarak öldürdüğünü itiraf etti.

Arslan'ın yüzündeki çiziklerin de Adara'nın kendisine direnirken oluştuğu saptandı.

Arslan'ın 29 Ocak günü otobüs firmasını arayıp, bir gün sonra saat 12.00'de İstanbul'a gidecek otobüs için rezervasyon yaptırdığı ortaya çıktı.

Zanlı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Halasına ait kömürlükte odun ve kömür çuvallarının altında Adara Arslan'ın cesedinin olduğu ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş ve yapılan kontrolde kız çocuğunun öldüğü belirlenmişti.

Adara Arslan’ın cenazesi, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.