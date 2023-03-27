Avcılar'da boşanma aşamasındaki eşini tehdit eden adam sokak ortasında dövüldü.

Olay, Tahtakale Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, boşanma aşamasındaki eşiyle konuşmak için yanına giden henüz kimliği bilinmeyen adam, kadını tehdit etmeye başladı.

Bunun üzerine kadın, yakınlarını olay yerine çağırdı. Sokağa gelen yakınları, ellerindeki sopalarla yere yatırdıkları adamı dakikalarca dövdü.



Yerde kalan adamın başında durarak bağırmaya ve vurmaya devam eden adamı, çevredeki vatandaşlar durdurmaya çalıştı.

Kadının da araya girmesiyle kurtarılan adam olay yerinden uzaklaştı.