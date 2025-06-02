Konuyla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

01.06.2025 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Güzelyurt’ta, A.T.(E-35) boşanma aşamasında olduğu eşi Y.O.T.(K-32)’nin kalmakta olduğu ikametgaha gidip eşinin kendisi ile barışmadığı gerekçesiyle, Y.O.T.’nin vücudunun muhtelif yerlerine vurup ciddi şekilde darp ederek sol çene kemiğinin kırılmasına sebep olmuştur.

Y.O.T. kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Devlet Hastanesi’nde, yapılan müdahalenin ardından KBB Servisinde müşahede altına alınmıştır. A.T. tutuklanmış olup celp edildiği Güzelyurt Polis Müdürlüğü içerisinde, alkollü içki tesiri altında sarhoş olduğu sırada, makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık da yapmıştır. Soruşturma devam etmektedir.