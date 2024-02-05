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"05.02.2024 tarihinde, saat 13:30 sıralarında, Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu’nun 20.km'lerinde Serhatköy mevkiinde, Türkay TOKEL (E-73) yönetimindeki LA 444 plakalı salon araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmış ve çelik bariyerlere aracının sağ ön kısmı ile çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Güzelyurt Sağlık Merkezinde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Soruşturma devam etmektedir."

Polisten yapılan açıklama şöyle:

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