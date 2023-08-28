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Çarpışmanın etkisiyle Paul yaşamını yitirirken, aynı araçta bulunan bir yaşındaki oğlu kazadan sağ kurtuldu.

Kaza, Kanada'nın Ontario eyaletindeki Melancthon kasabasında gerçekleşti. Bir kamyon, eski sporcunun kullandığı otomobilin de aralarında bulunduğu 7 araca çarptı.

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