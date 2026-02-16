Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Memuru Salih Tanrıkulu olguları aktardı. Polis, 15 Şubat 2026 tarihinde saat 16.20 sıralarında Şht. Mustafa Sakallı Sokak ile Atatürk Caddesi yol kavşağında, Gönyeli’de sakin eski eşi F.A. ile çocuklarına yüksek sesle konuşması hususunda tartıştıkları esnada, zanlının yüksek sesle bağırıp çağırarak rahatsızlık yaptığını, ellerini ve kollarını gelişi güzel sağa sola sallayarak uygunsuz tavır ve harekette bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlının akabinde aracın sağ ön sürücü kısmında oturmakta olan eski eşine, aracın sağ ön kapı camından ellerini uzatıp çekiştirdikten sonra aşağıya inen F.A.’nın saçlarını çekip yüzüne yumruk vurmak suretiyle darp ettiğini belirtti. Şikayet üzerine zanlının aynı gün tutuklandığını aktaran polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydederek teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 20 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 400 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.