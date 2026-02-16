Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cuma gecesi Suriçi bölgesinde faaliyet gösteren restoran ve barlara yönelik kapsamlı denetim gerçekleştirildi. Denetime Gazimağusa Kaymakamlığı müfettişleri, belediyeye bağlı Zabıta Birimi ekipleri, Sağlık Birimi personeli ile Gazimağusa Polis Müdürlüğü personeli katıldı.

Toplam 10 iş yerinde yapılan kontrollerde izin belgeleri, hijyen ve sağlık koşulları ile alkol satış izinleri ayrıntılı şekilde incelendi. İşletmelerin yasal yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği titizlikle denetlendi.

Denetimler sonucunda 3 iş yerine eksik izin belgesi ile yetersiz hijyen ve sağlık koşulları nedeniyle ihbar verilerek cezai işlem uygulandı. Ayrıca işletmelerde tespit edilen tarihi geçmiş ürünler ekipler tarafından müsadere edilerek gerekli yasal süreç başlatıldı.

Belediye açıklamasında, halk sağlığını riske atan hiçbir uygulamaya müsamaha gösterilmeyeceği vurgulandı. İşletmelerin izin belgelerini eksiksiz şekilde temin etmeleri, belgeleri iş yerinde düzenli ve kolay ulaşılabilir biçimde muhafaza etmeleri ve denetim sırasında fiziki olarak ibraz edebilecek şekilde hazır bulundurmalarının önemine dikkat çekildi.

Gazimağusa Belediyesi, kentte güvenli, sağlıklı ve kurallara uygun hizmet sunumunun sağlanması adına denetimlerin artırılarak sürdürüleceğini kamuoyuna duyurdu.