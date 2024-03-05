Güzelleşmek için İstanbul'a geldi. 1 günde 3 operasyon geçirdi. Kaldığı otelde hayatını kaybetti. Aile adına suç duyurusunda bulunan Avukat Hasan Gürbüz, "Bu 3 operasyonun aynı anda yapılması tıbben de doğru değil. Sorduğum, görüş aldığım uzmanlar bunu belirttiler" dedi.

Estetik operasyon için İstanbul'a gelen 33 yaşındaki İsveç vatandaşı, internet üzerinden bir estetik merkeziyle anlaştı. 1 çocuk annesi kadın; karından yağ aldırma, kalça ve göğüs büyütme operasyonları için özel bir hastaneye getirildi. Aynı gün 3 operasyon geçirdi. Ardından otele gönderildi, odasında fenalaştı. Güzelleşmek için geçirdiği operasyonlar İsveçli kadını hayattan kopardı.

Otopsi raporunun detaylarını anlatan Avukat Hasan Gürbüz, şöyle konuştu:

"Çok sayıda hasta kayıt dışı getiriliyorlar. Ödemeler nakden elden alınıyor. Bizim olayımızda da aynı şekilde 6 bin 450 euro elden alınmış. Ameliyattan sonra da hastanede 300 euro daha bankamatikten çektirmişler. Bankamatiğe kadar bir hemşire refakatinde götürmüşler.

"OTOPSİ RAPORUNA GÖRE CİDDİ ORANDA İÇ KANAMASI VAR"

Bu fotoğraf hastanede geçirildiği operasyonlardan sonra çekilmiş bir fotoğraf ve bu vaziyette hastaneden taburcu edilip otele gönderiliyor. Bizim gördüğümüz otopsi raporunda iç kanama var ciddi oranda. Otopsi raporundan yeni öğreniyoruz 63 kilogram ağırlığında bir insan. 90 kilogramın altındaki insanlardan kanından yağ çekme operasyonunun tıbben yanlış olduğunu uzmanlar ifade ediyorlar."

Acılı aile, Küçükçekmece Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Kaynak: CNN Türk