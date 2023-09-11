Azeri uyruklu A.H., vücudunda birden fazla operasyon yaptırmaya karar verdi. 43 yaşındaki genç kadın, İstanbul Şişli'deki bir klinikte liposaction ve meme küçültme, dikleştirme ameliyatı için gün aldı ve 22 Ağustos günü ameliyat masasına yattı.

Karnındaki yağları alınan ve göğüsleri 3 beden küçülen kadına, doktor T. tarafından ameliyatın çok başarılı geçtiği söylendi.

AĞRILARI GİDEREK ARTTI

Ameliyat sonrası odaya çıkarılan kadının iddiaya göre ağrıları giderek artmaya başladı.

Ağrı kesicilerle uyumaya çalışan kadına, bu durumun normal olduğu ve ağrıların azalacağı söylenerek taburcu edildi. Yine iddiaya göre kadının ağrıları azalmadığı gibi giderek artmaya başladı.

DİKİŞLERİ PATLADI, MEMELERİ DÜŞTÜ

Sabah'ta yer alan habere göre ağrılarla baş etmeye çalışan genç kadının bir de vücudundaki dikişler patladı, karın altı dikişleri iltihap kaptı ve göğüsleri ise düştü.

Yeniden hastaneye başvuran kadına tedavi uygulansa da vücudundaki morarmalar ve göğüsleri nedeniyle yeniden ameliyat olması gerektiği söylendi.

Doktorun özensiz davranması nedeniyle günlerce ağrı çeken kadın, göğüslerinin ise istediği beden olmadığını gördü.

ŞİKAYETÇİ OLDU, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bununla birlikte savcılığa başvuran kadın, doktorun kendisini yaraladığını, ameliyat nedeniyle vücudunda kalıcı dikiş izleri ve hasarlar olduğunu, yeniden ameliyat olması gerektiğini ileri sürerek şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.