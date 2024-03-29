Avrupa'nın en büyüğünü belirleyecek EURO 2024 için geri sayıma geçildi. Kupa, tüm sporcuların hayallerini süslerken, bazı yıldızlar bu turnuvada boy gösteremeyecek.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda sahaya çıkamayacak en değerli oyuncu şüphesiz Erling Haaland. Manchester City'nin süperstarı, ülkesi Norveç şampiyona vizesi alamadığı için kupayı uzaktan takip edecek.

Bir diğer Norveçli Martin Odegaard da Almanya'da sahaya çıkamayacak. Futbolseverler, yaz aylarında Arsenalli oyuncuyu izleyemeyecek.

Dev kupayı daha önce 3 kez kazanan İspanya, Avrupa Şampiyonası'na iki önemli oyuncusundan yoksun gidecek.

Kasım ayında oynanan Gürcistan maçında sakatlanarak sezonu kapatan Gavi, Almanya'da yer alamayacak. Bu sezon Real Sociedad formasıyla harika bir performans gösteren Brais Mendez de ayak kırığı sebebiyle kadroda olmayacak.

Futbolseverler, eleme grubundan çıkamayan İsveçli yıldızları da Almanya'da göremeyecek. Newcastle Unitedlı Alexander Isak, Tottenhamlı Dejan Kulusevski ve Sportingli Viktor Györkeres turnuvayı ya tribünden ya da beyaz camdan izleyecek..

Belçika Milli Takımı da kupa öncesi sakatlıklardan şikayetçi. Tecrübeli kaleci Thibaut Courtois ve Chelseali Romeo Lavia sakatlıkları sebebiyle milli takıma alınmayacak.

İtalyan yıldız Sandro Tonali de hakkındaki bahis soruşturması sebebiyle kupanın uzağında kalacak.