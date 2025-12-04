Katılımcı yayıncıların yaptığı toplantıda, İsrail’in gelecek yıl düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması’nda yer almasına izin verildi.

İsrail’in katılımının oylanmasına yönelik çağrılara rağmen üyeler, bunun yerine yarışmanın 'bütünlüğünü korumayı' amaçlayan yeni kuralların yürürlüğe girmesini kararlaştırdı.

PEK ÇOK ÜLKEDEN 'EUROVİSİON 2026 BOYKOT' KARARI

Kararın ardından Hollanda devlet yayıncısı Avrotros, 2026’da Viyana’da yapılacak yarışmayı boykot edeceğini açıkladı.

İrlanda, İspanya ve Hollanda da gelecek yılki Eurovision'u boykot etme kararı aldılar. Söz konusu ülkelerin yayıncı kuruluşları yarışmayı yayınlamayacaklarını da bildirdi.