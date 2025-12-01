Bulgaristan Merkez Bankası, Avrupa Birliği'nin ortak para birimi Euro'nun ilk örneklerini piyasaya sundu.

Bulgaristan Merkez Bankası (BNB), ilk yerel Euro para örneklerini bastı.

Banka, bugünden itibaren Euro para örneklerini satmaya başladı.

Vatandaşlar, ilk yerel Euro'dan alabilmek için sıraya girdi.

Basılan Euro üzerinde ülkenin tarihi ve kültürünü temsil eden simgeler yer aldı.

Yetkililer, piyasaya sürülen Euro örneklerinin henüz tedavülde olmadığını hatırlattı.

EURO'YA GEÇİŞ SÜRECİ

Bulgaristan Parlamentosu, 2022’de ülkenin para biriminin Euro'ya geçmesini onaylamıştı.

Buna göre AB üyesi Bulgaristan, 1 Ocak 2026'da yerel para birimi levadan Euro'ya geçecek.

Ülkede 1 Ocak'tan itibaren ATM makineleri Euro verecek.

Ülkede, bir ay boyunca hem leva hem de Euro tedavülde olacak.

1 Şubat'tan itibaren ülkede sadece Euro kullanılacak.

Hükümet, Euro'ya geçişe uyum sağlamak amacıyla 31 Aralık 2025 ve 2 Ocak 2026 tarihlerini resmi tatil ilan etti.​​​