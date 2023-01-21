İzmir'in Karabağlar ilçesi Sarıyer Mahallesi'ndeki bir binanın 2. katındaki evinde arkadaşlarıyla bilgisayarda oyun oynayan 27 yaşındaki yabancı uyruklu Muhammed Mahluf'a, sokaktan kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin açtığı ateş sonucu camdan giren mermi isabet etti.

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Mahluf'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Mahluf'un cenazesi, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis ekipleri zanlıları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.