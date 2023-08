Her başarının arkasında büyük bir motivasyon gücü olduğuna inanan Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF), her yaşta ve her alanda başarılı olabileceğini kanıtlayan gençlerimizin yanında olmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda EVKAF tarafından ilki yapılan Genç Destek Ödül Töreni bu hafta da spor alanında başarılarıyla adını duyuran Özlem Soydam adına gerçekleşti.

KKTC Atletizm Federasyonu sporcusu Soydam, henüz daha 12 yaşında olmasına rağmen büyük bir başarıya imza atarak Naili Moran Yaş Grupları Türkiye Şampiyonası Atletizm Final Yarışması’nda Türkiye 3’üncüsü olarak ülkemize büyük bir gurur yaşattı.

Çıktığı bu zorlu yolda genç sporcumuzu yalnız bırakmayarak sonsuz desteklerini esirgemeyen antrenörler, Hüseyin Eğitmen ve Kenan Atakol’u da başarıları ve gayretleri nedeniyle kutluyoruz.

Sergilediği performanstan ötürü Soydam’ı gönülden tebrik eden Genel Müdür İbrahim Benter ise Evkaf olarak başarılı gençlerin önünü her zaman açmaya hazır olduklarını belirterek misyonları gereği her daim gençlerin yanında yer alarak desteklerine devam edeceklerini söyledi.