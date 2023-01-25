Amerika Birleşik Devletleri’nin New Mexico eyaletinde yaşayan her ikisi de 19 yaşında olan Sierra Kai ve Mitch James, TikTok uygulaması üzerinden tanıştı. Sosyal medyadaki konuşmalarının ardından bir ilişki yaşamaya başlayan ikili evlilik kararı verdi. Evliliklerinin 8. ayında eşinin transeksüel bir erkek olduğunu öğrenen Sierra ilişkilerinin Mitch’in itirafından sonra başka bir noktaya ulaştığını ve bağlarının güçlendiğini söyledi.

“ASLINDA HİÇBİR ŞEY DEĞİŞMEDİ”

Kendisinin biseksüel olduğunu ilişkilerinin en başında itiraf ettiğini ifade eden Sierra, “Aslında ilişkimizde hiçbir şey değişmedi. Ona olan sevgimin azalacağını düşündüğü için benden bu durumu saklamayı seçmişti. Ancak itiraf etme cesareti gösterince bu durum bizi birbirimize daha çok bağladı” dedi.

İlişkilerini TikTok’tan yaptıkları paylaşımlarla gösteren ikili kısa sürede 4.8 milyon takipçiye ulaşmayı başardı. Sosyal medyadan gelen olumsuz yorumların kendilerini etkilemediğini ifade eden çift aksine olumlu mesajlara odaklanarak her zamankinden daha mutlu olduklarını anlattı.