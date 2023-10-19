Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyu ile paylaştığı Aile ve Gençlik Bankası'na ilişkin ayrıntılar belli olmaya başladı.



Yasa teklifine ilişkin taslak metni hazırlandı, önümüzdeki hafta Meclis gündemene gelecek.



İKİ YIL ÖDEMESİZ KREDİ



Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre, Aile ve Gençlik Bankası'nın ilk ürünü gençlere yönelik kredi paketi olacak. Yeni evlenecek gençlere 150 bin liralık faizsiz kredi, ilk iki yıl ödemesiz ve 5 yılda geri ödemeli olarak verilecek. Kredi paketi için ise deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlara öncelik verilecek.



NASIL BAŞVURU YAPILACAK?



Krediden faydalanmak isteyen gençler başvurularını e-Devlet üzerinden yapacak.

YAŞ SINIRI BELLİ Mİ?

Kredi miktarı belirlenirken ise kişilerin gelir durumu esas alınacak. Geçerli yaş sınırı ise daha sonra açıklanacak



AİLE VE GENÇLİK BANKASI NASIL ÇALIŞACAK?



Aile ve Gençlik Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan temsilciler tarafından oluşturulacak ve fon gibi çalışacak. Maden, doğalgaz ve petrol gelirlerindeki devlet payının bir bölümü Aile ve Gençlik Bankası fonuna aktarılacak. Hayata geçirilecek projelere göre ise fona aktarılan pay yükseltilecek.