Ülkemizde en çok aboneye sahip yerli platform olan Blu TV‘ye rakip olması için kurulan Exxen, kullanıcılar tarafından çok fazla olumlu yanıt almayı başaramadı. Ancak platform, önceden yayınlanmış yerli dizilerin yeniden ele alınmış hallerine yer vermesi, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi‘nin de yayın haklarını elinde bulundurması nedeniyle son dönemde kullanıcılar arasında popüler olmaya başlayan Exxen‘den kullanıcıları üzecek bir haber geldi.

Exxen kullanıcılarına gönderilen bir mail ile platformun üyelik ücretlerine zam yapıldığı açıklandı. “Türkiye’nin Dijital Platformu Exxen olarak içeriklerimizi zenginleştirmek ve hizmet kalitemizi daha da arttırmak için abonelik fiyatlarımızı 1 Mayıs 2023 tarihinden itibaren güncelliyoruz.” açıklaması yapıldı.

Exxen’in yeni fiyat listesi ise şu şekilde:

Exxen fiyatları: Reklamlı Yıllık Paket: Aylık 54 TL (Yıllık: 648 TL) Reklamlı Aylık Paket: 64,90 TL Reklamsız Yıllık Paket: Aylık 74,90 TL (Yıllık: 898,80 TL) Reklamsız Aylık Paket: 89,90 TL

Exxen Spor fiyatları: Reklamlı Sezonluk Paket: Aylık 119,90 TL (Yıllık: 1.428 TL) Reklamlı Aylık Paket: Aylık 144,90 TL Reklamsız Sezonluk Paket: Aylık 139 TL (Yıllık: 1.668 TL) Reklamsız Aylık Paket: 169,90 TL