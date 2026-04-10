Paris’in simgesi Eyfel Kulesi’ne ait orijinal merdiven parçası, açık artırmaya çıkarılıyor. 1889’dan kalan bu özel parçanın 150 bin avroya kadar alıcı bulması bekleniyor.

Açık artırmanın, 21 Mayıs’ta Paris’te Artcurial müzayede evi tarafından gerçekleştirileceği belirtildi. Söz konusu parçanın 120 bin ila 150 bin euro arasında bir fiyata ulaşmasının beklendiği ifade edildi.

Yaklaşık 2.75 metre yüksekliğinde ve 14 basamaktan oluşan bu parçanın, geçmişte kulenin ikinci ve üçüncü katlarını birbirine bağladığı kaydedildi.

1889’dan günümüze uzanan parça

Merdivenin, kulenin 1889’daki açılışında ziyaretçilerin yukarı çıkmak için kullandığı orijinal yapı parçalarından biri olduğu belirtildi.

1983 yılındaki yenileme çalışmaları sırasında bu merdivenlerin söküldüğü ve yerlerine asansör sistemlerinin kurulduğu aktarıldı.

O dönemde çıkarılan yaklaşık 20 parçanın farklı koleksiyonlara ve müzelere dağıtıldığı ifade edildi.

Daha önce rekor fiyata satıldı

Benzer bir merdiven parçasının, 2016 yılında 523 bin 800 euroya satıldığı hatırlatıldı.

Bu durumun, tarihi parçaya olan ilginin hala güçlü olduğunu gösterdiği aktarıldı.

Satışa sunulan parçanın, koleksiyoncular için nadir ve dikkat çekici bir fırsat olduğu değerlendirildi.