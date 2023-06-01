Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, yazılı bir açıklama yaparak, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun açıklamalarına işaret etti, “Sayın Bakan bugün yaptığımız görüşme sonucunda katıldığı bir televizyon programında kamuoyunu yanıltıcı açıklamalar yapmış yasayla yapılan saldırılar konusunda uzlaştığımız algısı yaratmıştır” dedi.

KTOEÖS Başkanı Eylem, “Yapılan saldırı ve dayatmalara karşı, eğitim ve okul sorunlarına karşı sürdürdüğümüz mücadele devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Eylem, “Bakanlıkla varılan mutabakat, öğretmenlerimiz, müdür ve muavinlerimizle yaptığımız görüşmelerden aldığımız görüşle dönemin bitirilmesi yönündedir. Eğitimde yaratılan kaosun, verilen zararın, öğrencilerimizin ve velilerimizin yaşadığı tüm sıkıntıların sorumlusu Sayın Bakandır” açıklamasını yaptı, şöyle devam etti:

“Bilinmelidir ki, öğretmene, sendikalarına, topluma, haklara karşı yapılan saldırılara karşı, yasayla yapılan dayatmalara ve tüm dayatmalara karşı mücadelemiz artarak devam edecektir.”