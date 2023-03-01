Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda oybirliğiyle kabul edilerek yasalaştı.

Meclis Genel Kurulu'nda bugün, milyonlarca EYT'linin merakla beklediği Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşüldü. Teklif, Genel Kurul’da bulunan AKP, CHP, HDP, MHP ve İYİ Partili 395 milletvekilinin oybirliğiyle kabul edildi.

Kanuna göre; 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olup kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresini tamamlayanlar emekli olabilecek. Emekli olabilmek için, işe başlama tarihine göre 5 bin ila 5 bin 975 gün arasında değişen prim günü şartının da tamamlaması gerekiyor.

EYT'den yararlanan özel sektör çalışanlarının yeniden eski iş yerlerine dönebilmesi için öngörülen 10 günlük başvuru süresi, AKP ve MHP’nin verdiği önergeyle 30 güne çıkarıldı.

5 BİN GÜN SAYISI KABUL EDİLMEDİ!

TBMM'de görüşmeleri devam eden Emeklilikte Yaşa Takılanlar kanun teklifine ilişkin, kademeli prim gün sayısının 5000 gün olarak düzenlenmesine yönelik CHP, İYİ Parti ve HDP'nin verdiği önergeler, AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.