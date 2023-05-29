Bunlar da ilginizi çekebilir

Sultan Yaylalı'nın cenazesi Acıkuyu Mahallesi Camii’nin önünde kılınan cenaze namazı sonrası mahalle mezarlığına defnedildi. Bakan Koca, defin sonrası taziyeleri kabul etti. (DHA)

Yaylalı'nın cenazesi, bugün Kulu ilçesi Acıkuyu Mahallesi’ne getirildi. Cenaze törenine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya Valisi Vahdettin Özkan, protokol üyeleri, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Türk balıkçı teknesine ateş açtılar, yaralılar var

Türk balıkçı teknesine ateş açtılar, yaralılar var

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.