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Merkez Bankası, yıl sonu enflayon hedefini yüzde 36 olarak açıklamıştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise piyasa anketi sonrasında "Enflasyon beklentilerindeki iyileşme program hedefimize yakınsamaya devam ediyor" yorumunu yapmıştı.

Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, TÜFE'de yıl sonu artış beklentisi yüzde 42,96'ya çıktı. Enflasyon beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 39,09'dan yüzde 37,78'e geriledi.

TCMB Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay ise yüzde 36 hedefinin iddialı olduğunu belirterek, "İddiasız hedef koyan merkez bankası oksimorondur" demişti.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 36,25 civarında seyrediyor.

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