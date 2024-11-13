8 Şubat 2022 Tarihinde Çatalköy’de bulunan evine giderken hain bir pusuya düşürülerek hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk İş İnsanı Halil Falyalı ve şöförü Murat Demirtaş suikastı ile ilgili Girne Ağır Ceza Mahkemesi zanlılara hüküm verdi.

Aynı olayla ilgili zanlı Veysel Sare ve Musa Çiçek’in suikastı gerçekleştirmek maksadıyla KKTC’ye yasal olmayan yollardan giriş yaptıkları tespit edildi.

Bu kapsamda ifadelerinde de KKTC’ye deniz yoluyla indikleri bir tekneyle giriş yaptıklarını itiraf ettiler.

Girne Kaza Mahkemesi’nde davaları görüşüldü, mahkeme karar duruşması için 20 Kasım Çarşamba gününe ertelendi.

Zanlılar Veysel Sare ve Musa Çiçek Falyalı suikastında Ağır Ceza’da suçlu bulunarak Veysel Sare'ye 35 yıl, Musa Çiçek'e 20 yıl hapis cezası verilmişti.

Ülkeye kaçak girişten süren davaları devam ediyor.