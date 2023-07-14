CEMİL ÖNAL HAKKINDA KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

Mahkemede ilk olarak Falyalı suikastı ile ilgili aranan Cemil Önal hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkartıldığı dile getirildi. Falyalı suikastının kilit isimlerinden biri olarak adlandırılan ve Söylemezler çetesi ile bağlantılı olduğu tespit edilen Cemil Önal, Uluslararası alanda kırmızı bültenle aranacak.

MAHKEMEDE AĞIR SUÇLAMALAR

Tutuklu olarak bulunan Mustafa Söylemez, Mehmet Faysal Söylemez, Ender Yıldız ve Abdürrahim Çelik, kasten adam öldürmek, suç örgütü kurmak ve organize bir şekilde suç örgütünü KKTC’ye göndermek suçlamaları ile yargılanıyor.

HEDEFTE SORUŞTURMA MÜFETTİŞİ VARDI

7 savunma avukatı, mahkemede KKTC mahkemelerine ve soruşturma müfettişi Murat Bayram’a yüklendi ve savunmalarını da bu doğrultuda gerçekleştirdi. Savunma avukatları, KKTC’deki belge ve bilgiler için “Çöp” ibaresini bir kez daha kullandı. Avukat Alpay Fırat, ortada olayla ilgili bilgi ve belge olmadığını savunarak, “Kolluk kuvvetleri baskısıyla bir kurgu yaratıldığını” iddia etti. Fırat, “Olay gecesi müfettiş Murat Bayram izinliydi ve resmi görevde değildi. İzinden dönerek soruşturmayı üstlendi. Murat Bayram böyle bir kurgunun elemanıdır” diyerek, Müşteki avukatına hitaben, “Adadaki tek Malkoçoğlu Murat Bayram mı böyle bir görevi üstlendi?” diye sordu.

Fırat, “Yaşanan olay üzerine olay yerine giden Murat Bayram, emareleri kurgu mahiyetinde olay yerine bıraktı. Murat Bayram müvekkilimi yıkmakla görevlendirilen kişidir” iddiasında bulundu.

MURAT BAYRAM HAKKINDA SUÇ DUYURUSU TALEBİ

Mahkemede savunma avukatları, sahte evrak düzenleme, adil yargılama sürecini etkileme, yasaya aykırı delil üretme gibi iddiaları ortaya sunarak, KKTC’de soruşturmayı yürüten müfettiş Murat Bayram hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

DAVA EKİM AYINA ERTELENDİ

İstanbul 36. Ağır Ceza mahkemesinde görülen davada, tutuklu kişilerin tutukluluk hallerinin devam edilmesine karar verilirken, dava 12 Ekim 2023 saat 10.00’a ertelendi.