Türkiye’de seçim süreci yaklaştıkça siyasal gelişmeler baş döndürücü şekilde yaşanmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde bağımsız aday olacağını, hiçbir ittifakta yer almayacaklarını duyuran Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bugün yapılan görüşmeler ve mutabakat sonucu Cumhur İttifakı'nda yer alacaklarını açıkladı…

Gelişmeyi duyuran Genel Başkan Fatih Erbakan, ittifakla yaptığı mutabakat metnini basın mensuplarına gösterdiği sırada, son sayfada yer alan KKTC detayı dikkat çekti.

Mutabakatta KKTC’nin bağımsız bir devlet olarak tüm dünyada kabulünün sağlanmasına yönelik çalışmaların yapılacağı söyleniyor…

Fatih Erbakan’ın babası Necmettin Erbakan, 74 Barış Harekatı’nda Türkiye'de Başbakan Yardımcısı görevini yürütüyordu…

FATİH ERBAKAN: ADAYLIKTAN ÇEKİLİYORUM

Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini açıklayan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Bizzat sayın Cumhurbaşkanı ile mutabakata varılmış oldu. Yeniden Refah Partisi olarak tüm seçim alanlarında kendi amblemizle Cumhur İttifakında seçime girme kararı almış bulunuyoruz. Cumhur ittifakı karşısında kümelenen blok, geçmişte yaşadığımız tecrübeler ve söylemler dolayısıyla ülkemize fayda getirmeyecek bir bloktur. Bu blok ülkemize ve milletimize fayda sağlamayacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız önümüzdeki hafta salı ya da çarşamba genel merkezimize ziyarette bulunacak. Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecimizi de sonlandırmış bulunuyoruz." dedi.

Kaynak: Kıbrıs Postası