Türkiye A Milli Futbol Takımı ve Galatasaray’ın efsane isimlerinden teknik direktör Fatih Terim, dizinden yaşadığı sağlık problemi nedeniyle ameliyat oldu. Fatih Terim’in ameliyatının başarılı geçtiği öğrenildi.
Galatasaray Kulübü, dizinden ameliyat edilen teknik direktör Fatih Terim için ‘Geçmiş olsun’ mesajı yayımladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüzün efsanesi Fatih Terim’in, dizinden başarılı bir operasyon geçirdiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Sevgili Fatih Terim’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” ifadeleri yer aldı.
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