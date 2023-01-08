Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüzün efsanesi Fatih Terim’in, dizinden başarılı bir operasyon geçirdiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Sevgili Fatih Terim’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” ifadeleri yer aldı.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu

Galatasaray Kulübü, dizinden ameliyat edilen teknik direktör Fatih Terim için ‘Geçmiş olsun’ mesajı yayımladı.

Türkiye A Milli Futbol Takımı ve Galatasaray ’ın efsane isimlerinden teknik direktör Fatih Terim , dizinden yaşadığı sağlık problemi nedeniyle ameliyat oldu. Fatih Terim ’in ameliyatının başarılı geçtiği öğrenildi.

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