Yüksek kar getirili özel ve güvenilir fon vaadiyle aralarında futbol dünyasından çok sayıda ismin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan’ın davasında yeni detaylar ortaya çıkıyor.

Banka Müdürü Erzan’ın 'Fatih terim Fonu' olarak andığı belirtilen fona para yatıranlarla ilgili tuttuğu 2 ayrı liste dava dosyasına girdi.

Sözcü gazetesinden Hayati Arıgan'ın yayınladığı listelerde kimin ne kadar yatırdığı, kazanan ve kaybeden isimler yer aldı. Buna göre liste şu şekilde:

Süleyman Aslan: 1 milyon 350 bin dolara karşılık 3 milyon 650 bin geri ödeme alarak 2 milyon 300 bin dolar kar etti. 10 milyon lira veren Aslan 14 milyon lira aldı.

Semih Kaya: 3 milyon 200 bin dolarına karşılık 2 milyon dolar karla 5 milyon 200 bin dolar geri aldı.

Çetin Burak: 1 milyon 250 bin dolar karşılığında 900 bin dolar karla 2 milyon 150 bin dolar geri aldı.

Çorlu Belediyesi Meclis Üyesi Nuri Köşkdere: 500 bin doların karşılığında bir buçuk milyon dolar geri aldı. Karı 1 milyon dolar.

Umut Aslan: 1 milyon dolar verip 2 milyon dolar aldı.

Eski futbolcu Ayhan Akman:1 milyon 500 bin dolar yatırıp 1 milyon 750 bin dolar karla 3 milyon 250 bin dolar geri aldı.

Atilla Baltaş: 2 milyon 50 bin dolar karşılığında bir milyon 190 bin dolar karla, 3 milyon 240 bin geri aldı.

Umut Aslan: 1 milyon dolar verip 2 milyon dolar aldı.

Fatih Terim: 700 bin dolar karşılığında bir buçuk milyon dolar ödeme aldı.

Merve Yılmaz: 50 bin dolar zarar ederken 5 milyon 810 bin TL karşılığında 7 milyon 400 bin TL karla 13 milyon 210 bin TL geri aldı.

Semih Kaya'nın menajeri Fırat Özdemir:

5 milyon dolar yatırdıktan sonra 750 bin dolar karla parasını geri aldı.

Ali Yörük: 300 bin dolar karla parasını alırken 5 milyon TL'sine karşılık 7 buçuk milyon TL geri aldı.

Erzan'ın listesine göre en çok zarar edenler ise şöyle:

Emre Belözoğlu: 4 milyon 200 bin dolar

Emre Çolak: 3 milyon 200 bin dolar

Arda Turan: 2 milyon 700 bin dolar

Fernando Muslera: 500 bin dolar

İbrahim Çağlar: 2 milyon 905 bin dolar

Bülent Çeviker: 2 milyon 200 bin dolar

Selçuk İnan: 1 milyon 550 bin dolar zarar etti.