Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği’nin (KKTFAD) başkan Hasan Topaloğlu yönetimi almış olduğu kararla seminere Onursal başkan Süleyman Göktaş isimi verildi. Gazimağusa Salamis Bay Resort Conti Hotel’de gerçekleştirilecek olan Süleyman Göktaş antrenör gelişim seminerine Teknik direktör, A, B, C lisans ve kaleci antrenörleri katılacak.

3 Gün Sürecek

17-18-19 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Süleyman Göktaş antrenör gelişim semineri 3 gün sürecek. 17 Mayıs Çarşamba gün Kaleci, B ve C antrenörlerinin katılacağı ilk gün sonrası 18 Mayıs Perşembe gün seminere Teknik Direktörler ve A lisanslarda katılarak tüm hocalar birlikte seminere devam edecek. 18 Mayıs akşamı Kaleci, B ve C lisans semineri tamalarken Teknik Direktör ve A lisanslar semineri 19 Mayıs Cuma akşam üstü tamamlayacak.

Fatih Terim Bombası

Yeni göreve gelen Hasan Topaloğlu ve yönetimi üyerlerine birçok çalışma yaparken yıllar sonra ilk kez yeniden kalmalı ve tüm hocaların bir araya gelebileceği bir seminer imkanı sunarken seminere getireceği isimle de ön plana çıktı.

Türk futbolunun efsane ismi imparator Fatih Terim’i seminere getirmek için anlaşmaya varan KKTFAD üyeleri ve spor camiasında büyük heyecan uyandırdı.

Fatih Terim dışında türk futbolun son yıllarda yetiştirdiği çok önemli bir isim olan Türkiye Kadın A Milli Futbol Takım teknik direktörü ve TFF eğitim sorumlusu Necla Güngör Kırağası’da seminerin öne çıkan isimlerinden oldu. Seminere yine Türkiye’den katılacak olan Tudor Teknik direktör Hakan Yılmaz ve Kaleci antrenörü eğitmeni Yalçın İnan seminere katkı koyacak.

Son yılların en kapsamlı seminerine imza atmaya çalışan KKTFAD yönetimi ülkemizin çok değerli spor adamlarını da seminere katarken yurt dışında ülkemizi başarı ile temsil eden Aysel Uçkan ve Serhat Deniz ile de seminere değer kattı.

Seminerde 3 gün boyunca 25 ders sunum yapılacak.

Katılımcılar

17-18-19 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Süleyman Göktaş antrenör gelişim seminerine UEFA Pro lisans teknik direktör Fatih Terim, Türkiye Kadın A Milli futbol takım teknik direktörü Necla Güngör Kırağası, Tutor teknik direktör Hakan Yılmaz, Fenerbahçe Kadın futbol takım teknik direktörü Serhat Deniz, kaleci antrenörü ve eğitmeni Yalçın İnan, UEFA Tutor teknik direktör Mustafa Borataş, Spor Bilimleri Uzmanı Aysel Uçkan, Prof. Dr. Mustafa Ferit Acar GAÜ-S.B. F Dekanı, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Behlül, Uzman Hüseyin Güneralp YDÜ Öğretim Görevlisi, Hareket Antrenman Bilimleri Uzmanı Celal Keleş, Uzman Simay Kanan UFÜ BESYO Öğretim Görevlisi, Uzman Psikolog Cansın İskender YDÜ Öğretim Görevlisi, Uzman Diyetisyen ( Spor Diyetisyeni) Emine Ömerağa, Doç.Dr.Nazım Burgul YDÜ S.B.F.Öğretim Üyesi, Yrd. Doç. Dr Osman Emiroğlu UKÜ Öğretim Üyesi, Prof. Dr. H. Ulaş Yavuz YDÜ S.B.F. Öğretim Üyesi, KTFF-MHK temsilcisi, Mağusa Türk Gücü Spor Kulübü başkanı Koral Bozkurt, Uzman Diyetisyen İsmail Dümenci, KTSYD temsilcisi, yüksek performanslı takım koçu Remziye Özpolili katılıyor.

Çalışma İzni İçin Katlım Zorunlu

Teknik direktör, A, B, C, Kaleci antrenörü lisansları gelişim seminerine ilgili lisans sahibi teknik adamların 2023-2024 futbol sezonunda Kıbrıs Türk Futbol Federasyonundan çalışma izni alabilmeleri için tüm teknik adamların antrenör gelişim seminere katılma zorunluluğu vardır.

Antrenör gelişim seminerine mazeretsiz katılmayan teknik direktörler halen yürürlükte olan antrenör kursları yönetmeliğinin 9.maddesi yenileme seminerinin 2.fıkrası “yenileme seminerine mazereti (yurtdışında olduğunu kanıtlayan belge veya tam teşekkülü Hastane’den rapor) olmaksızın katılmayan kişilere yenileme semineri takip eden sezonda çalışma izini verilemez” denilmektedir.

Önceden mazaret bildirmeksizin yenileme seminerine katılmayan bu gibi antrenörlere bu yıl kesinlikle Federasyonumuz tarafından çalışma izni verilmeyeceği gibi Derneğe de herhangi bir başvuruda bulunmamaları özellikle hatırlatıldı.

Öncelikle kendi mesleğimize olan saygımız ve yönetmenliklere uymak adına seminere katılım beklenmektedir.

KKTFAD’den hocalarına avantaj paketi

KKTFAD düzenlediği seminerle birlikte üyelerine 1 yıllık aidat, seminer kıyafeti, Salamiste konaklama imkanı ve yeni sezonda tüm maçlara ücretsiz giriş kartı verecek. KKTFAD ayrıca sahalara girilecek kart için üyelerine ekstra bir çok kurum kuruluştan bu kartı gösterdiği takdirde indirim kazanma hakkı sunacak.

Üç gün sürecek olan Süleyman Göktaş antrenör gelişim semineri programları da açıklandı. Program sunumunu teknik direktör Mustafa Piro yapacak.

17 Mayıs Çarşamba 1.gün B Lisans, C Lisans, Kaleci Antrenörü Süleyman Göktaş Antrenörü Gelişim seminer programı şöyle :

Yer : Gazimağusa Salamis Bay Resort Conti Hotel

08:00-10:00 Kayıt Kabul

10:00 Açılış ve İstiklal Marşı

10:15 Antrenör Eğitiminde UEFA’nın güncel yaklaşımları ( Spor Bilimleri Uzmanı Aysel Uçkan)

10:45 Futbol Akademilerinde yeni yapılanma modelleri (Prof Dr.Mustafa Ferit Acar GAÜ-S.B. F Dekanı)

11:30 Futbol Akademilerde direnç kuvvet çalışmaları (Yrd.Doç.Dr.Mustafa Behlül-Uzman Hüseyin Güneralp YDÜ Öğretim Görevlisi)

12:15 Futbolda atletik performans gelişim (Hareket Antrenman Bilimleri Uzmanı Celal Keleş)

13:00-14:30 Öğle Yemeği

14:30 KKTC Kadın futbolun gelişimi (Uzman Simay Kanan UFÜ BESYO Öğretim Görevlisi)

15:15 TC- KKTC ve Avrupa Kadın futbolun karşılaştırılması (Fenerbahçe Kadın Futbol Takım teknik direktörü Serhat Deniz)

16:00 Psikolog gözüyle antrenör ve sporcu psikolojisi (Uzman Psikolog Cansın İskender YDÜ Öğretim Görevlisi)

16:45-17:00 Ara

17:00 Modern futbolda kalecilerin etkisi (kaleci antrenörü ve eğitmeni Yalçın İnan)

17:45 Futbolcu Beslenmesi (Uzman Diyetisyen ( Spor Diyetisyeni) Emine Ömerağa)

18:30 Futbolda yönetim psikolojisi (Doç.Dr.Nazım Burgul YDÜ S.B.F.Öğretim Üyesi)

19:15 Akşam Yemeği

18 Mayıs Perşembe 2.gün Teknik Direktör, A Lisans ve B Lisans, C Lisans, Kaleci Antrenörü devam edecek Süleyman Göktaş Antrenörü Gelişim seminer programı şöyle :

Yer : Gazimağusa Salamis Bay Resort Conti Hotel

08:10 Kayıt Kabul

10:00 Seminerin Resmi Açılış Töreni Ve Konuşmaşmalar....

10:45 Futbolda birim antrenman yönetimi (Yrd.Doç.Dr Osman Emiroğlu UKÜ Öğretim Üyesi)

11:30 Futbol yararlanmalarının önlenmesinde güncel yaklaşımlar (Prof. Dr. H.Ulaş Yavuz YDÜ S.B.F. Öğretim Üyesi)

12:15 Yeni futbol kuralları (KTFF-MHK temsilcisi)

13:00-14:30 Öğle Yemeği

14:30 Futbol kulüp başkanı yönetim ve sporcu ilişkileri (Mağusa Türk Gücü Spor Kulübü başkanı Koral Bozkurt)

15:15 Futbolda teknolojinin yeri ve etkili kullanım strateji ( Spor Bilimleri Uzmanı Aysel Uçkan)

16:00 Futbolda beyin temelli yaklaşımlar Türkiye Kadın A Milli Futbol Takım teknik direktörü Necla Güngör Kırağası)

16:45 Futbolun dünü, bugünü ve gelişimleriyle yarını (UEFA Pro Lisans teknik direktör Fatih Terim)

18:45 Belge Dağıtımı

19:00 Akşam Yemeği

19 Mayıs Cuma 3.gün Teknik Direktör, A Lisans Süleyman Göktaş Antrenörü Gelişim seminer programı şöyle :

Yer : Gazimağusa Salamis Bay Resort Conti Hotel

10:00 Futbol antrenörlüğünde felsefe ve etik değerler (Yrd.Doç.Dr Osman Emiroğlu UKÜ Öğretim Üyesi)

10:45 Futbolda atletik performans gelişimi (Hareket Antrenman Bilimleri Uzmanı Celal Keleş)

11:30 Futbolda direnç antrenmanların önemi (Yrd.Doç.Dr.Mustafa Behlül-Uzman Hüseyin Güneralp YDÜ Öğretim Görevlisi)

12:15 Futbolda oyun sitemleri (UEFA Tutor teknik direktör Mustafa Borataş)

13:00-14:30 Öğle Yemeği

14:30 Futbolda 11V11 taktik çalışmaları (UEFA Tutor teknik direktör Hakan Yılmaz)

15:15 Futbolcu beslenmesi (Uzman Diyetisyen İsmail Dümenci)

16:00 Futbolda medya antrenör ilişkisi (KTSYD temsilcisi)

16:45 Antrenörlükte stres yönetimi (Yüksek performanslı takım koçu Remziye Özpolili)

17:30 Belge Dağıtımı