BOTAŞ sanayi ve elektrik üretiminde kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatında indirim yapıldığını bildirdi. Buna göre 1 Şubat itibarıyla elektrik üretim amaçlı gazın satış fiyatında yüzde 16,67, sanayi kuruluşlarında ise yüzde 13,30 ila 17,22 arasında indirime gidildi. Konutta ise herhangi bir fiyat değişikliği yapılmadı. Ancak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez faturalarda indirimin devam edeceği sinyalini verdi.

"Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi"nde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Geçtiğimiz hafta sanayinin kullandığı doğal gaza yüzde 13,10; elektrik amaçlı doğal gazda da yüzde 16,67 oranında indirim yaptık. 2022 Kasım’dan bu yana sanayinin kullandığı doğal gazda toplam yüzde 24,5 ila yüzde 38 oranında bir indirim oldu. Bu durumun tabi önce üretim maliyetlerinde ve en niayetinde de enflasyonda da bir düşüşe yol açmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"MART AYI İÇERİSİNDE İNDİRİM OLABİLİR"

Bir diğer indirimde elektrikten geldi biliyorsunuz. Serbest piyasadaki elektrik tavan fiyatını 2021 Aralık’ta 4.800 TL/MWh’den 4.200 TL/MWh’ye indirmiştik biliyorsunuz. Geçtiğimiz hafta da yeni bir düzenlemeyle tavan fiyatını 4.200 TL’MWh’den 3650 L’MWh’ye düşürdük. Böylece serbest piyasadan elektrik alan büyük sanayi kuruluşlarımızın maliyetlerinde yüzde 15’e kadar bir düşüş olacak. Fiyatlardaki düşüş seyrederse mart ayı içerisinde bir indirim olabilir.