Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Sloven hakem Slavko Vincic'in yönetmesiyle yeni bir boyut kazanan "yabancı hakem" konusunda yeni bir gelişme yaşandı. Beşiktaş, TFF'ye talebini iletti: Derbi maçlar için başvuru

Fenerbahçe Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) Trendyol Süper Lig'de sezonun kalan tüm maçlarının yabancı hakemler tarafından yönetilmesini talep etti.

Sarı-lacivertli ekipten konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle;

"24 Şubat 2025 tarihinde oynanan derbi müsabakasına Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından atanan yabancı hakem heyeti yönetiminin Türk futboluna olumlu anlamdaki katkıları spor kamuoyunun çoğunluğu tarafından görülmüştür.

Gerek müsabaka öncesi gerekse müsabakadan sonra hakem heyetinin performansı sonucunda aynı hakemin bazı Süper Lig kulüpleri tarafından da kendi müsabakalarında istenmesi, bugüne kadarki taleplerimizin haklılığının bir göstergesidir.

Bu sebeple Türkiye Futbol Federasyonu’na 25 Şubat 2025 tarihinde müracaat ederek, 2024 - 2025 sezonunda kalan tüm müsabakaların yabancı hakemler tarafından yönetilmesi talebimiz resmi olarak iletilmiştir.

Bu bağlamda rakiplerimizin bizimle olan müsabakalarının yabancı hakem tarafından yönetilme isteğini memnuniyetle karşıladığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."