Gazimağusa-Lefkoşa ana yolunda gece saatlerinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Görevi başında bulunan iki polis memuruna kontrolsüz ve hızlı bir şekilde seyir eden bir araç çarptı.

Kaza sonrası ağır yaralanan ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan polis memuru Oytun Çakır hayatını kaybetti.

Söz konusu kazada yaralanan bir diğer polis memuru Coşkun Küçük'ün ise tedavisi hala devam ediyor.

POLİS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN KAZAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Polis Genel Müdürlüğü, yaşanan feci kaza sonrası bir açıklama yayımladı. ‘Acı kaybımız’ başlıklı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Personelimiz, Lefkoşa Polis Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Oytun Çakır'ı, bu akşam Gazimağusa'da meydana gelen elim trafik kazası sonucu kaybettik. Meslektaşımıza Allah'tan rahmet, yaslı ailesine başsağlığı, sabır ve metanet dileriz. Teşkilatımızın başı sağ olsun.

Ayrıca, aynı kazada yaralanan bir diğer meslektaşımız polis memuru Coşkun KüçüK'e de acil şifalar dileriz.”