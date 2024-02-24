Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

24.02.2024 tarihinde, saat 13.30 sıralarında Yeniboğaziçi’nde Belediye parkının güneyinde

bulunan isimsiz asfalt yol üzerinde, batı istikametine doğru seyreden

Doğu Erdinç DİRAN (E-15) yönetiminde bulundurduğu kayıtsız ATV tipi araç ile dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağında bulunan kaldırım taşına ardından da kaldırım üzerinde bulunan akasya ağacına çapmıştır. Kaza sonrası yaralanan

ATV sürücüsü Doğu Erdinç DİRAN ve aynı aracın arkasında yolcu olarak

bulunan Ariamard VAZIRI (E-15) kaldırılmış oldukları Gazimağusa Devlet

Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Doğu Erdinç DİRAN taburcu olurken, kazada ağır yaralanan Ariamard VAZIRI Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesine sevk edilmiş olup tedavisi halen sürüyor. ATV araç sürücüsü Doğu Erdinç DİRAN tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.