Girne-Lefkoşa Anayolu'nda bugün saat 10.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi.

Olay yerinden edinilen bilgiye göre, iki aracın karıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

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