Girne-Lefkoşa Anayolu'nda bugün saat 10.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi.
Olay yerinden edinilen bilgiye göre, iki aracın karıştığı kazada bir kişi yaralandı.
Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Detaylar geliyor...
Girne-Lefkoşa Anayolu'nda bugün saat 10.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi.
Olay yerinden edinilen bilgiye göre, iki aracın karıştığı kazada bir kişi yaralandı.
Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Detaylar geliyor...
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