Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Zülfi TÜRKYILMAZ (E-53) kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde, araç sürücüsü Neslim BALCI ise Yakın Doğu Hastanesindeki tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.

03.02.2023 tarihinde, saat 14:30 sıralarında, Lefkoşa - Girne Anayolu üzerinde, Neslim BALCI (E-46), yönetimindeki PT 950 plakalı salon araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada Yakın Doğu Üniversitesi dengine geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak beton sete çarpıp takla atmıştır.

Feci kazada yaralılar var!

Feci kazada yaralılar var!

Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

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