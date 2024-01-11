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10.01.2024 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Cumali AYMAN (E-55), Lefkoşa’da kalmakta olduğu apartmanın damında bulunan su depo sunu tamir etmek maksadıyla depoya çıktığı sırada, deponun demir ayaklarının kırılarak depoyla birlikte yere düşüp başını çarpması sonucu olay yerinde yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “Düşme, Ağırlık Altında Kalma, Çoklu Kafa Kemikleri Kırıkları ve Beyin Kanaması” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

Polisin açıklaması şöyle:

Başbakan Üstel: Huzur ve güven içerisinde yaşıyorsak, anavatanımız sayesindedir

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