Fed Aralık ayı toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında tuttu. Karar oybirliğiyle alındı. Beklenti de faizlerin değişmemesi yönündeydi.

Fed bu yıl için büyüme tahminini yukarı yönde, gelecek yıl için aşağı yönde revize etti. 2023 tahmini yüzde 2,1’den yüzde 2,6’ya, 2024 için yüzde 1,5’ten yüzde 1,4’e revize edildi. 2025 büyüme tahmini değişmeyerek yüzde 1,8’de kalırken 2026 tahmini yüzde 1,8’den yüzde 1,9’a yükseltildi.

2024’te 3 faiz indirimi öngörüldü

Fed dot plot olarak bilinen noktasal grafiklerde 2024’te 3 faiz indirimi öngördü.

2023 enflasyon beklentisi yüzde 3,3’ten yüzde 2,8’e, 2024 beklentisi yüzde 2,5’ten yüzde 2,4’e düşürüldü.

Açıklamada, son göstergelerin ekonomik aktivitedeki büyümenin güçlü temposunun üçüncü çeyrekte yavaşladığına işaret ettiği belirtildi.

İstihdam kazanımlarının yılın başından bu yana yavaşladığı ancak güçlü kalmayı sürdürdüğü kaydedilen açıklamada, işsizlik oranının düşük kalmaya devam ettiği aktarıldı. Açıklamada, enflasyonun yıl boyunca yavaşladığı ancak yüksek seyrini koruduğu ifade edildi.

Fed Kasım ayı toplantısında da faizleri değiştirmemiş, Başkan Jerome Powell para politikasında temkinli olarak ilerleyecekleri mesajını vermişti.

Fed yüksek enflasyonla mücadele kapsamında Mart 2022’den bu yana 11 faiz artırımı gerçekleştirerek toplam 525 baz puanlık faiz artışı yapmıştı.