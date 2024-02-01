Fed, piyasaların merakle beklediği yılın ilk faiz kararını açıkladı.

Fed, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

Karar metninde şu ifadeler yer aldı:

"Fed, enflasyonun yüzde 2'ye doğru hareket ettiğine "daha fazla güven" duyana kadar faizleri düşürmeyi beklemiyor.

FOMC istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşılması önündeki risklerin daha iyi dengeye geldiğini değerlendiriyor.

Faizlerde yapılacak "herhangi bir ayarlama" gelen verilere, gelişen görünüme ve risk dengesine dayalı olacak.

Para politikası metninden “enflasyon kontrol altına alına kadar faiz artırımı olabileceği” ifadesi silindi.

Bankanın daha önce planlandığı gibi elindeki Hazine tahvilleri, kurum borçları ve ipoteğe dayalı menkul kıymetleri azaltmaya devam edeceği kaydedilen açıklamada, enflasyonun yüzde 2 hedefine düşürülmesi konusunda güçlü bir kararlılığa sahip olunduğu yinelendi.

Fed son olarak Temmuz 2023’te faiz artırmış, son 3 toplantıyı ise pas geçmişti.

FAİZ İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK

Fed Başkanı Jerome Powell, karar sonrası yaptığı açıklamada, "Politika faizi muhtemelen zirvede, ekonominin de beklendiği gibi seyretmesi durumunda, bu yıl faiz indirimlerine başlamanın uygun olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Enflasyonunun işsizlik oranında önemli bir artış olmadan yüksek seviyelerden gerilediğini belirten Powell, ancak enflasyon oranının hala çok yüksek olduğunu ve bunu düşürme konusunda devam eden ilerlemenin garanti olmadığını ve seyrinin belirsiz olduğunu söyledi.

Powell, geçen iki yılda para politikası duruşunu önemli ölçüde sıkılaştırdıklarını kaydederek, "Güçlü eylemlerimiz politika faizimizi oldukça kısıtlayıcı bölgeye taşıdı." dedi.

Sıkılaşmanın ekonomik aktivite ve enflasyon üzerindeki etkilerini gördüklerini belirten Powell, istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşılmasının önündeki risklerin daha iyi bir dengeye geldiğini aktardı.

Powell, enflasyonun geçen yıl önemli ölçüde yavaşladığı ancak uzun vadeli yüzde 2 hedefinin üzerinde kalmaya devam ettiğini ifade etti. Düşük enflasyon okumalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Powell, "Ancak enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde düştüğüne dair güven duymak için devam eden kanıtlara ihtiyacımız olacak." diye konuştu.

"GEREKİRSE, FAİZ ORANINI DAHA UZUN SÜRE KORUMAYA HAZIRIZ"

Para politikasındaki kısıtlayıcı duruşun ekonomik aktivite ve enflasyon üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğunu belirten Powell, şunları kaydetti:

"Sıkılaştırma döngüsünde politika faiz oranımızın muhtemelen zirvede olduğuna ve ekonominin beklendiği gibi seyretmesi durumunda, bu yılın bir noktasında faiz indirimlerine başlamanın muhtemelen uygun olacağına inanıyoruz. Ancak pandemiden bu yana ekonomi tahminleri pek çok açıdan şaşırttı ve yüzde 2 enflasyon hedefimize doğru ilerlemenin süreci garanti değil. Ekonomik görünüm belirsiz ve enflasyon risklerine karşı son derece dikkatli olmaya devam ediyoruz. Gerekmesi halinde, faiz oranında mevcut hedef aralığını daha uzun süre korumaya hazırız."

"FAİZ İNDİRİMLERİNE MART AYINDA BAŞLAMAK OLASI DEĞİL"

Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) para politikasındaki kısıtlayıcı duruşu hafifletmeye başlama zamanını değerlendirirken dikkatli olacağını vurgulayan Powell, "Komitenin mart ayı toplantısına kadar (faiz indirimine yönelik) bir güven düzeyine ulaşmasının muhtemel olduğunu düşünmediğimi söyleyebilirim. Ama göreceğiz." diye konuştu.

Powell, ekonomide "yumuşak inişin" başarıldığını söyleyemeyeceğini belirterek, kaydedilen ilerlemenin cesaretlendirici olduğunu ancak henüz zafer ilan etmediklerini ifade etti.

Enflasyon yeniden yükselişe geçerek sürpriz yapması halinde buna yanıt vermek zorunda kalacaklarına dikkati çeken Powell, bu aşamada bunun sürpriz olacağını belirtti. Powell, bu konunun seçenekleri açık tutmalarının ve acele etmemenin temel nedeni olduğunu kaydetti.