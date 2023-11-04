Trendyol Süper Lig'in 11. haftası heyecan dolu bir maça sahne oldu.
Fenerbahçe'nin, Trabzonspor'u konuk ettiği mücadelede kazanan taraf 3-2'lik skorla bordo-mavililer oldu.
Fırtına'da gol perdesini 10. dakikada Onuachu açtı.
Karşılaşmanın ilk yarısı bu golle Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Ardından 46. dakikada Trabzonspor'dan Berat Özdemir skoru 2-0'a getirdi.
47. dakikada bordo mavililerden Pepe takımının 3. golünü kaydeden isim oldu.
Dakikalar 61'i gösterdiğinde Fenerbahçe'den Dusan Tadic penaltıdan skoru 3-1' getirdi.
Mücadelenin 78. dakikasında İsmail Yüksek rakibine yaptığı müdahale nedeniyle 2. sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Karşılaşmanın 90. dakikasında Fenerbahçe'den Dusan Tadic bir kez daha sahneye çıktı ve penaltıdan takımının 2. golünü kaydettti.
Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve bordo-mavililer mücadeleden 3-2'lik skorla galip ayrıldı.
Maçın ardından Fenerbahçe 30 puanla ligde 2. sırada bulunuyor.
Trabzonspor ise 19 puanla 4. sırada yer aldı.