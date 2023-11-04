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Trabzonspor ise 19 puanla 4. sırada yer aldı.

Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve bordo-mavililer mücadeleden 3-2'lik skorla galip ayrıldı.

Karşılaşmanın 90. dakikasında Fenerbahçe'den Dusan Tadic bir kez daha sahneye çıktı ve penaltıdan takımının 2. golünü kaydettti.

Mücadelenin 78. dakikasında İsmail Yüksek rakibine yaptığı müdahale nedeniyle 2. sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

47. dakikada bordo mavililerden Pepe takımının 3. golünü kaydeden isim oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı bu golle Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Fenerbahçe'nin, Trabzonspor'u konuk ettiği mücadelede kazanan taraf 3-2'lik skorla bordo-mavililer oldu.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftası heyecan dolu bir maça sahne oldu.

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