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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi kadrosu şu şekilde:

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 23 kişilik liste belirlenirken, Samet Akaydın, Luan Peres, Omar Fayed, Mert Müldür, Nazım Sangare, Bertuğ Elmaz, Emre Demir, Emre Mor ve Burak Kapacak ile lisansı dondurulan Lincoln Henrique, UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadı.

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