Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor'u konuk etti.

Sarı-lacivertliler rakibini 3-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

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Karşılaşmada gol perdesini 31. dakikada Antalyaspor'dan Buksa açtı.

Sarı-lacivertlilerde 45+1'de Dzeko bu gole cevap verdi ve skoru 1-1'e getirdi.

Maçın 56. dakikasında bu kez Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, skoru 2-1'e getirdi.

Maçın 64. dakikasında Antalyaspor'dan Buksa bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 2-2'ye getiren golü kaydetti.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 80. dakikada Szymanski kaydetti.

Sarı-lacivertliler bu golle rakibini 3-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Fenerbahçe bu skorla puanını 12’ye yükselterek liderlik koltuğuna yeniden oturdu.

Bitexen Antalyaspor ise 3 puanda kaldı.

Fenerbahçe haftaya Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Antalyaspor ise Samsunspor'u konuk edecek. 