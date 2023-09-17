Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor'u konuk etti.
Sarı-lacivertliler rakibini 3-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı.
Karşılaşmada gol perdesini 31. dakikada Antalyaspor'dan Buksa açtı.
Sarı-lacivertlilerde 45+1'de Dzeko bu gole cevap verdi ve skoru 1-1'e getirdi.
Maçın 56. dakikasında bu kez Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, skoru 2-1'e getirdi.
Maçın 64. dakikasında Antalyaspor'dan Buksa bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 2-2'ye getiren golü kaydetti.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 80. dakikada Szymanski kaydetti.
Sarı-lacivertliler bu golle rakibini 3-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı.
Fenerbahçe bu skorla puanını 12’ye yükselterek liderlik koltuğuna yeniden oturdu.
Bitexen Antalyaspor ise 3 puanda kaldı.
Fenerbahçe haftaya Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Antalyaspor ise Samsunspor'u konuk edecek.