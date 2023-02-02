Bu sonuçla 22. haftayı Fenerbahçe 45, Adana Demirspor ise 38 puanla tamamladı.

Adana Demirspor'un golünü 84. dakikada penaltından Cherif Ndiaye, Fenerbahçe'nin golünü ise 88. dakikada Enner Valencia kaydetti.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe , Adana Demirspor 'a konuk oldu.

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