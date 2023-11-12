Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, Adana Demirspor'a konuk oldu.

Karşılaşma iki takımın golsüz beraberliğiyle sona erdi.

Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Trabzonspor'a 3-2 mağlup olarak 19 maçlık galibiyet serisi sona eren Fenerbahçe, Galatasaray'la aynı puana sahip olmasına rağmen ligde averaj farkıyla liderliğini korumuş oldu.

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ligde son oynadıkları Trabzonspor maçına göre ilk 11'de 1 değişiklik yaptı.



Ligde 30 puanla ikinci durumda olan Fenerbahçe, ligde 6. sırada olan Yukatel Adana Demirspor karşısına Livakovic, Osayi, Samet Akaydın, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Crespo, Zajc, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko ilk 11 ile sahaya çıktı.



Fenerbahçe'de Trabzonspor karşısında kırmızı kart gören İsmail Yüksek kadroda yer almazken, teknik direktör Kartal, o maçta oyuna sonradan giren Crespo'ya ilk 11'de şans verdi.

ADANA DEMİRSPOR'DA 4 DEĞİŞİKLİK

Ligde 6 galibiyet ve 3 beraberlik sonucunda topladığı 21 puanla haftaya 6. sırada giren Akdeniz ekibi, geçen hafta deplasmanda 1-1 berabere kaldığı EMS Yapı Sivasspor maçına göre Fenerbahçe karşısında ilk 11'de 4 değişiklikle sahada yer aldı.



Mavi lacivertli takım Fenerbahçe karşısına Ertaç Özbir, Svensson, Semih Güler, Gravillon, Rodrigues, Ndiaye, Emre Akbaba, Yusuf Erdoğan, Belhanda, Yusuf Sarı, Niang ilk 11 ile çıktı.



Teknik Direktör Patrick Kluivert, Sivasspor karşısında başlangıç kadrosundaki İsmail Çokçalış, Abdulsamet Burak, Stambouli ve Zeneli yerine Svensson, Gravillon, Emre Akbaba ve Yusuf Sarı'ya şans verdi.



Taraftarların büyük ilgi gösterdiği maçta Fenerbahçeli taraftarlar da kendilerine ayrılan kısımda maçı izledi.



Öte yandan maçtan önce mavi lacivertli taraftarlar "Kral Biziz Bu Şehir Saray" ile "7'den 70'e Yaşıyoruz Adana Demirle" yazılı pankart açtı.



Her iki takım oyuncuları seremoniye "Sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz" yazılı pankart taşıyarak çıktı.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

8. dakikada kullanılan köşe atışında ceza sahasında topla buluşan Samet Akaydın'ın vuruşunda kaleci Ertaç Özbir topa hakim oldu.



12. dakikada Samet Akaydın'ın kaptığı topla ceza sahası önünde topla buluşan Dzeko'nun vuruşunda kaleci Ertaç Özbir iki hamlede topa hakim oldu.



15. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Szymanski'nin sert şutunda kalenin üst sağ köşesine uzanan kaleci Ertaç Özbir topu çıkardı.



26. dakikada İrfan Can Kahveci'den aldığı pasla topla buluşan Dzeko'nun ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Ertaç Özbir sol tarafa yatarak topa hakim oldu.



30. dakikada Yusuf Erdoğan'ın ceza sahası içi sol taraftan yerden ortasında ön direkte Niang topa hakim olamayınca arkadaki Yusuf Sarı'dan önce Ferdi Kadıoğlu kademeye girerek topu uzaklaştırdı.

37. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun pasıyla kale sahası sağ köşesinde topla buluşan Osayi'nin yakın mesafeden vuruşunda top dışarı çıktı.



43. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun ceza sahası dışından sert şutunda yerden seken top çok az farkla sol direğin yanından dışarı çıktı.



45+1. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağ kanattan ortasında kale sahası köşesinde topla buluşan Dzeko'nun gelişine vuruşunda köşede iyi yer tutan kaleci Ertaç Özbir topa hakim oldu.



Müsabakanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.



Öte yandan, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve Yardımcı Antrenör Daniele Russo da maçı takip etti.